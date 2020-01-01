توكنوميكس Nacho the Kat (NACHO)
معلومات Nacho the Kat (NACHO)
Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem.
All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.
توكنوميكس Nacho the Kat (NACHO) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nacho the Kat (NACHO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Nacho the Kat (NACHO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Nacho the Kat (NACHO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن NACHO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NACHO التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NACHO، استكشف السعر المباشر لتوكن NACHO!
توقعات سعر NACHO
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