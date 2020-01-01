توكنوميكس Multiverse Capital (MVC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Multiverse Capital (MVC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Multiverse Capital (MVC) You buy on BSC, we farm on multiple chains and return the profits to $MVC holders الموقع الرسمي: https://mvc.finance/ اشتر MVC الآن!

توكنوميكس Multiverse Capital (MVC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Multiverse Capital (MVC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 178.03K $ 178.03K $ 178.03K إجمالي العرض: $ 927.22B $ 927.22B $ 927.22B العرض المتداول: $ 545.86B $ 545.86B $ 545.86B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 302.40K $ 302.40K $ 302.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006531 $ 0.00006531 $ 0.00006531 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Multiverse Capital (MVC)

توكنوميكس Multiverse Capital (MVC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Multiverse Capital (MVC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MVC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MVC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MVC، استكشف السعر المباشر لتوكن MVC!

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