توكنوميكس motion (MOTION) اكتشف الرؤى الرئيسية حول motion (MOTION)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات motion (MOTION) MOTION is a meme community on Solana, The project was fair-launched on LaunchLab, This is a purely community-driven project. MOTION is the silent engine of every pump, the buzz before the leap. It’s the FOMO fuel that hits right before you rotate your stack –no matter where you’re heading, as long as you’re moving. Keep chasing volatility. Keep stacking. Keep riding. Stay in $MOTION. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, MOTION aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! الموقع الرسمي: https://motiononsolana.com/ اشتر MOTION الآن!

توكنوميكس motion (MOTION) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار motion (MOTION)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M إجمالي العرض: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M العرض المتداول: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00483787 $ 0.00483787 $ 0.00483787 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00107507 $ 0.00107507 $ 0.00107507 السعر الحالي: $ 0.0012665 $ 0.0012665 $ 0.0012665 معرفة المزيد عن سعر motion (MOTION)

توكنوميكس motion (MOTION): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس motion (MOTION) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOTION التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOTION التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOTION، استكشف السعر المباشر لتوكن MOTION!

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