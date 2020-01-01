توكنوميكس Mossland (MOC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mossland (MOC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mossland (MOC) “Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties. الموقع الرسمي: http://moss.land/ الوثيقة البيضاء: https://d2vy65gufabiok.cloudfront.net/whitepaper/Mossland+Whitepaper+-+ENG.pdf اشتر MOC الآن!

توكنوميكس Mossland (MOC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mossland (MOC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.25M $ 31.25M $ 31.25M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 431.49M $ 431.49M $ 431.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.22M $ 36.22M $ 36.22M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.516719 $ 0.516719 $ 0.516719 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00218821 $ 0.00218821 $ 0.00218821 السعر الحالي: $ 0.072527 $ 0.072527 $ 0.072527 معرفة المزيد عن سعر Mossland (MOC)

توكنوميكس Mossland (MOC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mossland (MOC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOC، استكشف السعر المباشر لتوكن MOC!

توقعات سعر MOC هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MOC؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MOC الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MOC الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!