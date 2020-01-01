توكنوميكس MOSS AI (MOSS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MOSS AI (MOSS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MOSS AI (MOSS) MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models. الموقع الرسمي: https://www.mossai.com/ اشتر MOSS الآن!

توكنوميكس MOSS AI (MOSS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MOSS AI (MOSS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 401.96K $ 401.96K $ 401.96K إجمالي العرض: $ 909.95M $ 909.95M $ 909.95M العرض المتداول: $ 909.95M $ 909.95M $ 909.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 401.96K $ 401.96K $ 401.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.053413 $ 0.053413 $ 0.053413 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00044174 $ 0.00044174 $ 0.00044174 معرفة المزيد عن سعر MOSS AI (MOSS)

توكنوميكس MOSS AI (MOSS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MOSS AI (MOSS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOSS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOSS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOSS، استكشف السعر المباشر لتوكن MOSS!

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