توكنوميكس Monsta Infinite (MONI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Monsta Infinite (MONI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Monsta Infinite (MONI) Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA. الموقع الرسمي: https://monstainfinite.com/ اشتر MONI الآن!

توكنوميكس Monsta Infinite (MONI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Monsta Infinite (MONI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 75.44K $ 75.44K $ 75.44K إجمالي العرض: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M العرض المتداول: $ 36.87M $ 36.87M $ 36.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 552.41K $ 552.41K $ 552.41K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.87 $ 4.87 $ 4.87 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00177851 $ 0.00177851 $ 0.00177851 السعر الحالي: $ 0.00203928 $ 0.00203928 $ 0.00203928 معرفة المزيد عن سعر Monsta Infinite (MONI)

توكنوميكس Monsta Infinite (MONI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Monsta Infinite (MONI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MONI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MONI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MONI، استكشف السعر المباشر لتوكن MONI!

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