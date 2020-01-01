توكنوميكس Mithrandir Token (MITHR)
معلومات Mithrandir Token (MITHR)
The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR).
The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.
توكنوميكس Mithrandir Token (MITHR) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mithrandir Token (MITHR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Mithrandir Token (MITHR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Mithrandir Token (MITHR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن MITHR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MITHR التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MITHR، استكشف السعر المباشر لتوكن MITHR!
توقعات سعر MITHR
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