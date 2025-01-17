سعر Mithrandir Token (MITHR)
سعر Mithrandir Token (MITHR) المباشر لليوم هو USD 0.00620302. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 172.29K. يتم تحديث سعر MITHR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mithrandir Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.17
- تغيير سعر Mithrandir Token خلال اليوم هو +7.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.78M
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خلال اليوم، كان سعر Mithrandir Token مقابل USD هو $ +0.00042557 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mithrandir Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mithrandir Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mithrandir Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00042557
|+7.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mithrandir Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.60%
+7.37%
+25.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.
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