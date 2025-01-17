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سعر Mithrandir Token (MITHR) المباشر لليوم هو USD 0.00620302 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 172.29K . يتم تحديث سعر MITHR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mithrandir Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.17 - تغيير سعر Mithrandir Token خلال اليوم هو +7.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.78M

أداء سعر Mithrandir Token (MITHR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mithrandir Token مقابل USD هو $ +0.00042557 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mithrandir Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mithrandir Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mithrandir Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00042557 +7.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mithrandir Token (MITHR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mithrandir Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00565642$ 0.00565642 $ 0.00565642 24 ساعة مرتفع $ 0.00625319$ 0.00625319 $ 0.00625319 عالية طوال الوقت $ 0.00625319$ 0.00625319 $ 0.00625319 تغير السعر (1 ساعة) +1.60% تغير السعر (1يوم) +7.37% تغير السعر (7 أيام) +25.52%

معلومات سوق Mithrandir Token (MITHR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: