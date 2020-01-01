توكنوميكس MILEI Token (MILEI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MILEI Token (MILEI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MILEI Token (MILEI) Embodying the spirit of free-market economics, $MILEI is a true libertarian experiment. Operating with 0% taxes, we've started from scratch to create a token that promotes transparent, unrestricted exchange and market-based valuations. The entire token supply has been directly placed in the liquidity pool and the LP will remain locked until October 23, 2027 (the entire presidency of Javier Milei), maintaining the integrity of free trade. الموقع الرسمي: https://mileitoken.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://mileitoken.xyz/president اشتر MILEI الآن!

توكنوميكس MILEI Token (MILEI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MILEI Token (MILEI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 116.23K $ 116.23K $ 116.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.378642 $ 0.378642 $ 0.378642 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00681259 $ 0.00681259 $ 0.00681259 السعر الحالي: $ 0.01162267 $ 0.01162267 $ 0.01162267 معرفة المزيد عن سعر MILEI Token (MILEI)

توكنوميكس MILEI Token (MILEI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MILEI Token (MILEI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MILEI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MILEI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MILEI، استكشف السعر المباشر لتوكن MILEI!

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