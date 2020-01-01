توكنوميكس Midas mBTC (MBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Midas mBTC (MBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Midas mBTC (MBTC) Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC الموقع الرسمي: https://midas.app/mbtc الوثيقة البيضاء: https://docs.midas.app/ اشتر MBTC الآن!

توكنوميكس Midas mBTC (MBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Midas mBTC (MBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M إجمالي العرض: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 العرض المتداول: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 126,368 $ 126,368 $ 126,368 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 75,962 $ 75,962 $ 75,962 السعر الحالي: $ 118,108 $ 118,108 $ 118,108 معرفة المزيد عن سعر Midas mBTC (MBTC)

توكنوميكس Midas mBTC (MBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Midas mBTC (MBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن MBTC!

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