توكنوميكس Midas mBASIS (MBASIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Midas mBASIS (MBASIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Midas mBASIS (MBASIS) At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. الموقع الرسمي: https://midas.app/mbasis الوثيقة البيضاء: https://docs.midas.app اشتر MBASIS الآن!

توكنوميكس Midas mBASIS (MBASIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Midas mBASIS (MBASIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M إجمالي العرض: $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M العرض المتداول: $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.219164 $ 0.219164 $ 0.219164 السعر الحالي: $ 0.993644 $ 0.993644 $ 0.993644 معرفة المزيد عن سعر Midas mBASIS (MBASIS)

توكنوميكس Midas mBASIS (MBASIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Midas mBASIS (MBASIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MBASIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MBASIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MBASIS، استكشف السعر المباشر لتوكن MBASIS!

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