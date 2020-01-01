توكنوميكس Meta USD (MUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meta USD (MUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meta USD (MUSD) METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH. الموقع الرسمي: https://mstable.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.mstable.io/ اشتر MUSD الآن!

توكنوميكس Meta USD (MUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meta USD (MUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M إجمالي العرض: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M العرض المتداول: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 معرفة المزيد عن سعر Meta USD (MUSD)

توكنوميكس Meta USD (MUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meta USD (MUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن MUSD!

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