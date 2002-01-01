توكنوميكس Meta BSC (META) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meta BSC (META)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meta BSC (META) META BSC is a meme & rewards token; aimed at positioning itself for a presence in the upcoming Metaverse as it continues to evolve toward mainstream adoption. META prides itself in being a truly 100% community owned project (with no formal dev or marketing wallets); instead focused on distributing high-yield BNB-pegged SHIBA INU rewards to all holders of the token; 2% per transaction funding the LP of the project; the rest (10% on buys, 15% on sells) going back to holders automatically. Officially Certik audited and demonstrably secure, META aims to stand out against a vast array of short-lived, fly-by-night projects, and continues to harness its community effect to create an enjoyable platform and grass-roots, meme fueled crypto token. The community has continued to innovate; first by launching their Official Dapp; enabling users to view and claim their pending SHIB rewards at their leisure, as well as upcoming games presently in development. META BSC is committed to iteratively releasing new and enjoyable features for its community members; with the broader vision of the development of a system that can integrate directly in to VR applications and the Metaverse. الموقع الرسمي: https://metabsc.app/ اشتر META الآن!

توكنوميكس Meta BSC (META) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meta BSC (META)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 119.11K $ 119.11K $ 119.11K إجمالي العرض: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T العرض المتداول: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 119.11K $ 119.11K $ 119.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Meta BSC (META)

توكنوميكس Meta BSC (META): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meta BSC (META) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن META التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن META التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس META، استكشف السعر المباشر لتوكن META!

توقعات سعر META هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه META؟ تجمع صفحة توقعات أسعار META الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر META الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!