توكنوميكس Mellow Man (MELLOW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mellow Man (MELLOW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mellow Man (MELLOW) Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work. الموقع الرسمي: https://www.furiesmellow0x69.com/ اشتر MELLOW الآن!

توكنوميكس Mellow Man (MELLOW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mellow Man (MELLOW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 500.96K $ 500.96K $ 500.96K إجمالي العرض: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M العرض المتداول: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 500.96K $ 500.96K $ 500.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.227692 $ 0.227692 $ 0.227692 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00538438 $ 0.00538438 $ 0.00538438 السعر الحالي: $ 0.00721216 $ 0.00721216 $ 0.00721216 معرفة المزيد عن سعر Mellow Man (MELLOW)

توكنوميكس Mellow Man (MELLOW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mellow Man (MELLOW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MELLOW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MELLOW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MELLOW، استكشف السعر المباشر لتوكن MELLOW!

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