توكنوميكس Maya Protocol (CACAO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Maya Protocol (CACAO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Maya Protocol (CACAO) Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks. الموقع الرسمي: https://www.mayaprotocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.mayaprotocol.com/ اشتر CACAO الآن!

توكنوميكس Maya Protocol (CACAO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Maya Protocol (CACAO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.187703 $ 0.187703 $ 0.187703 معرفة المزيد عن سعر Maya Protocol (CACAO)

توكنوميكس Maya Protocol (CACAO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Maya Protocol (CACAO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CACAO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CACAO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CACAO، استكشف السعر المباشر لتوكن CACAO!

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