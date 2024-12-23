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سعر Maya Protocol (CACAO) المباشر لليوم هو USD 0.515855 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.71M . يتم تحديث سعر CACAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maya Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72M - تغيير سعر Maya Protocol خلال اليوم هو -1.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Maya Protocol (CACAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maya Protocol مقابل USD هو $ -0.0080486550342258 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maya Protocol مقابل USD هو $ -0.0662606977 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maya Protocol مقابل USD هو $ -0.0220122550 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maya Protocol مقابل USD هو $ -0.0685210658932328 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0080486550342258 -1.53% 30 يوم $ -0.0662606977 -12.84% 60 يوم $ -0.0220122550 -4.26% 90 يوم $ -0.0685210658932328 -11.72%

تحليل سعر Maya Protocol (CACAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maya Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.516007$ 0.516007 $ 0.516007 24 ساعة مرتفع $ 0.532522$ 0.532522 $ 0.532522 عالية طوال الوقت $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -1.53% تغير السعر (7 أيام) -16.82%

معلومات سوق Maya Protocol (CACAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: