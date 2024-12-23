سعر Maya Protocol (CACAO)
سعر Maya Protocol (CACAO) المباشر لليوم هو USD 0.515855. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.71M. يتم تحديث سعر CACAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maya Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72M
- تغيير سعر Maya Protocol خلال اليوم هو -1.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Maya Protocol مقابل USD هو $ -0.0080486550342258 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maya Protocol مقابل USD هو $ -0.0662606977 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maya Protocol مقابل USD هو $ -0.0220122550 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maya Protocol مقابل USD هو $ -0.0685210658932328 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0080486550342258
|-1.53%
|30 يوم
|$ -0.0662606977
|-12.84%
|60 يوم
|$ -0.0220122550
|-4.26%
|90 يوم
|$ -0.0685210658932328
|-11.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maya Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-1.53%
-16.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.
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