توكنوميكس MAXX AI (MXM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MAXX AI (MXM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MAXX AI (MXM) MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out. الموقع الرسمي: https://www.maxxmxm.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.maxxmxm.com/ اشتر MXM الآن!

توكنوميكس MAXX AI (MXM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MAXX AI (MXM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 285.56K $ 285.56K $ 285.56K إجمالي العرض: $ 988.45M $ 988.45M $ 988.45M العرض المتداول: $ 330.39M $ 330.39M $ 330.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 854.34K $ 854.34K $ 854.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.134883 $ 0.134883 $ 0.134883 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00086432 $ 0.00086432 $ 0.00086432 معرفة المزيد عن سعر MAXX AI (MXM)

توكنوميكس MAXX AI (MXM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MAXX AI (MXM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MXM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MXM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MXM، استكشف السعر المباشر لتوكن MXM!

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