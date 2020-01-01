توكنوميكس Maxi PayFi Strategy Token (MPST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Maxi PayFi Strategy Token (MPST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework. الموقع الرسمي: https://app.huma.finance اشتر MPST الآن!

توكنوميكس Maxi PayFi Strategy Token (MPST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Maxi PayFi Strategy Token (MPST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.08M $ 45.08M $ 45.08M إجمالي العرض: $ 45.09M $ 45.09M $ 45.09M العرض المتداول: $ 45.09M $ 45.09M $ 45.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 45.08M $ 45.08M $ 45.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.984789 $ 0.984789 $ 0.984789 السعر الحالي: $ 0.999957 $ 0.999957 $ 0.999957 معرفة المزيد عن سعر Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

توكنوميكس Maxi PayFi Strategy Token (MPST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Maxi PayFi Strategy Token (MPST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MPST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MPST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MPST، استكشف السعر المباشر لتوكن MPST!

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