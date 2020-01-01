توكنوميكس Matrixdock Gold (XAUM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Matrixdock Gold (XAUM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Matrixdock Gold (XAUM) Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users. الموقع الرسمي: https://www.matrixdock.com/xaum اشتر XAUM الآن!

توكنوميكس Matrixdock Gold (XAUM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Matrixdock Gold (XAUM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 43.49M $ 43.49M $ 43.49M إجمالي العرض: $ 13.15K $ 13.15K $ 13.15K العرض المتداول: $ 13.15K $ 13.15K $ 13.15K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 43.49M $ 43.49M $ 43.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3,530.35 $ 3,530.35 $ 3,530.35 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2,563.55 $ 2,563.55 $ 2,563.55 السعر الحالي: $ 3,308.32 $ 3,308.32 $ 3,308.32 معرفة المزيد عن سعر Matrixdock Gold (XAUM)

توكنوميكس Matrixdock Gold (XAUM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Matrixdock Gold (XAUM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XAUM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XAUM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XAUM، استكشف السعر المباشر لتوكن XAUM!

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