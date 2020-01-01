توكنوميكس Mars Ecosystem (XMS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mars Ecosystem (XMS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mars Ecosystem (XMS) Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system الموقع الرسمي: https://marsdao.finance/ اشتر XMS الآن!

توكنوميكس Mars Ecosystem (XMS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mars Ecosystem (XMS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 288.99K $ 288.99K $ 288.99K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 666.63M $ 666.63M $ 666.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 433.51K $ 433.51K $ 433.51K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00043353 $ 0.00043353 $ 0.00043353 معرفة المزيد عن سعر Mars Ecosystem (XMS)

توكنوميكس Mars Ecosystem (XMS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mars Ecosystem (XMS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XMS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XMS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XMS، استكشف السعر المباشر لتوكن XMS!

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