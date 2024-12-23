سعر Mars Ecosystem (XMS)
سعر Mars Ecosystem (XMS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 286.75K. يتم تحديث سعر XMS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mars Ecosystem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 711.42
- تغيير سعر Mars Ecosystem خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 666.35M
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خلال اليوم، كان سعر Mars Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mars Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mars Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mars Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ 0
|+8.43%
|60 يوم
|$ 0
|+20.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mars Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.90%
+0.00%
-3.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system
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