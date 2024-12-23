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سعر Mars Ecosystem (XMS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 286.75K . يتم تحديث سعر XMS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mars Ecosystem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 711.42 - تغيير سعر Mars Ecosystem خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 666.35M

أداء سعر Mars Ecosystem (XMS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mars Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mars Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mars Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mars Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ 0 +8.43% 60 يوم $ 0 +20.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mars Ecosystem (XMS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mars Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 تغير السعر (1 ساعة) +0.90% تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) -3.68%

معلومات سوق Mars Ecosystem (XMS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: