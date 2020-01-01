توكنوميكس maicrotrader (MAICRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول maicrotrader (MAICRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات maicrotrader (MAICRO) maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees. الموقع الرسمي: https://www.maicrotrader.com الوثيقة البيضاء: https://docs.maicrotrader.com اشتر MAICRO الآن!

توكنوميكس maicrotrader (MAICRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار maicrotrader (MAICRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0052362 $ 0.0052362 $ 0.0052362 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00144589 $ 0.00144589 $ 0.00144589 معرفة المزيد عن سعر maicrotrader (MAICRO)

توكنوميكس maicrotrader (MAICRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس maicrotrader (MAICRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MAICRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MAICRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MAICRO، استكشف السعر المباشر لتوكن MAICRO!

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