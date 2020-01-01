توكنوميكس Liquid Staked ETH (LSETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Liquid Staked ETH (LSETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Liquid Staked ETH (LSETH) Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow. الموقع الرسمي: https://liquidcollective.io/ اشتر LSETH الآن!

توكنوميكس Liquid Staked ETH (LSETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Liquid Staked ETH (LSETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B إجمالي العرض: $ 337.03K $ 337.03K $ 337.03K العرض المتداول: $ 337.03K $ 337.03K $ 337.03K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,332.67 $ 4,332.67 $ 4,332.67 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,384.61 $ 1,384.61 $ 1,384.61 السعر الحالي: $ 4,008.82 $ 4,008.82 $ 4,008.82 معرفة المزيد عن سعر Liquid Staked ETH (LSETH)

توكنوميكس Liquid Staked ETH (LSETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Liquid Staked ETH (LSETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LSETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LSETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LSETH، استكشف السعر المباشر لتوكن LSETH!

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