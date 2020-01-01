توكنوميكس Liquid BGT (LBGT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Liquid BGT (LBGT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Liquid BGT (LBGT) BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT). الموقع الرسمي: https://berapaw.com الوثيقة البيضاء: http://docs.berapaw.com/ اشتر LBGT الآن!

توكنوميكس Liquid BGT (LBGT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Liquid BGT (LBGT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M إجمالي العرض: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M العرض المتداول: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 20.63 $ 20.63 $ 20.63 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 السعر الحالي: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 معرفة المزيد عن سعر Liquid BGT (LBGT)

توكنوميكس Liquid BGT (LBGT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Liquid BGT (LBGT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LBGT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LBGT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LBGT، استكشف السعر المباشر لتوكن LBGT!

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