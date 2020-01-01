توكنوميكس Lifeform (LFT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lifeform (LFT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lifeform (LFT) Lifeform, a pioneering provider of decentralized digital identity solutions, empowers individuals to securely and seamlessly navigate the digital realm. With a vision of inclusivity, Lifeform aims to facilitate the integration of the next billion users into the web3 revolution. At the forefront of innovation, Lifeform introduces hyper-realistic 3D virtual human avatars as NFT-based digital identities. These avatars are accessible across both web3 and traditional web2 platforms, offering users a unique and engaging identity experience. With the user-friendly Virtual Human Editor tool and cross-blockchain NFT storage, Lifeform ensures a smooth and intuitive process for creating and managing digital identities. One of Lifeform's groundbreaking developments is the creation of the Universal Domain, which provides domain names with the .btc suffix. This innovation simplifies authentication and positioning in blockchain networks, granting users complete control over their identity information. Leveraging the robust network of Bitcoin, Lifeform ensures global recognition and usability, thereby enhancing security in digital identity management. Backed by industry leaders such as Binance Labs and IDG Capital, Lifeform stands as a driving force in shaping the future of digital identity and web3 technology. With a commitment to innovation and inclusivity, Lifeform strives to revolutionize the way individuals interact and transact in the digital world. الموقع الرسمي: https://www.lifeform.cc/ الوثيقة البيضاء: https://lifeformcc.notion.site/WHITEPAPER-076ce3d27354475d8ee6a46c6c3ee6fe اشتر LFT الآن!

توكنوميكس Lifeform (LFT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lifeform (LFT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 615.74M $ 615.74M $ 615.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.582687 $ 0.582687 $ 0.582687 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00749627 $ 0.00749627 $ 0.00749627 السعر الحالي: $ 0.00772692 $ 0.00772692 $ 0.00772692 معرفة المزيد عن سعر Lifeform (LFT)

توكنوميكس Lifeform (LFT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lifeform (LFT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LFT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LFT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LFT، استكشف السعر المباشر لتوكن LFT!

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