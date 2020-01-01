توكنوميكس Lets Get This Bread (LGTB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lets Get This Bread (LGTB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lets Get This Bread (LGTB) $LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees. الموقع الرسمي: https://x.com/LGTBonSol اشتر LGTB الآن!

توكنوميكس Lets Get This Bread (LGTB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lets Get This Bread (LGTB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 53.46K $ 53.46K $ 53.46K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 53.46K $ 53.46K $ 53.46K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00283765 $ 0.00283765 $ 0.00283765 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Lets Get This Bread (LGTB)

توكنوميكس Lets Get This Bread (LGTB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lets Get This Bread (LGTB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LGTB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LGTB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LGTB، استكشف السعر المباشر لتوكن LGTB!

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