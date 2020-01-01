توكنوميكس Let Him Cook ($COOK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Let Him Cook ($COOK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Let Him Cook ($COOK) Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.lethimcook.art/ اشتر $COOK الآن!

توكنوميكس Let Him Cook ($COOK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Let Him Cook ($COOK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 551.54K $ 551.54K $ 551.54K إجمالي العرض: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M العرض المتداول: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 551.54K $ 551.54K $ 551.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01564695 $ 0.01564695 $ 0.01564695 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00055508 $ 0.00055508 $ 0.00055508 معرفة المزيد عن سعر Let Him Cook ($COOK)

توكنوميكس Let Him Cook ($COOK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Let Him Cook ($COOK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $COOK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $COOK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $COOK، استكشف السعر المباشر لتوكن $COOK!

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