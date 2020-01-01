توكنوميكس Ledger AI (LEDGER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ledger AI (LEDGER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ledger AI (LEDGER) LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively. الموقع الرسمي: https://ledgerai.co/ اشتر LEDGER الآن!

توكنوميكس Ledger AI (LEDGER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ledger AI (LEDGER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M إجمالي العرض: $ 3.14B $ 3.14B $ 3.14B العرض المتداول: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.61M $ 14.61M $ 14.61M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00747007 $ 0.00747007 $ 0.00747007 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00087522 $ 0.00087522 $ 0.00087522 السعر الحالي: $ 0.00462782 $ 0.00462782 $ 0.00462782 معرفة المزيد عن سعر Ledger AI (LEDGER)

توكنوميكس Ledger AI (LEDGER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ledger AI (LEDGER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LEDGER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LEDGER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LEDGER، استكشف السعر المباشر لتوكن LEDGER!

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