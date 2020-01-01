توكنوميكس LEA AI (LEA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LEA AI (LEA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LEA AI (LEA) LEA is an automated artificial intelligence with its own personality. It interacts with users in a unique way and responds to mentions, offering a personalized experience. LEA aims to make artificial intelligence accessible and engaging for all, by integrating features that allow users to explore its in-depth thoughts and responses. For more information, users can visit the official website leaai.org. الموقع الرسمي: https://lealabs.io/ اشتر LEA الآن!

توكنوميكس LEA AI (LEA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LEA AI (LEA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02507131 $ 0.02507131 $ 0.02507131 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00075209 $ 0.00075209 $ 0.00075209 السعر الحالي: $ 0.00219973 $ 0.00219973 $ 0.00219973 معرفة المزيد عن سعر LEA AI (LEA)

توكنوميكس LEA AI (LEA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LEA AI (LEA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LEA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LEA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LEA، استكشف السعر المباشر لتوكن LEA!

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