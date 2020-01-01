توكنوميكس Kofi Aptos (KAPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kofi Aptos (KAPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kofi Aptos (KAPT) Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity. الموقع الرسمي: https://kofi.finance اشتر KAPT الآن!

توكنوميكس Kofi Aptos (KAPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kofi Aptos (KAPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.88M $ 25.88M $ 25.88M إجمالي العرض: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M العرض المتداول: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 25.88M $ 25.88M $ 25.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77 السعر الحالي: $ 4.32 $ 4.32 $ 4.32 معرفة المزيد عن سعر Kofi Aptos (KAPT)

توكنوميكس Kofi Aptos (KAPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kofi Aptos (KAPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KAPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KAPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KAPT، استكشف السعر المباشر لتوكن KAPT!

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