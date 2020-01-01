توكنوميكس KITNET TOKEN (KITNET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KITNET TOKEN (KITNET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KITNET TOKEN (KITNET) Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. الموقع الرسمي: https://www.kitnettoken.com.br الوثيقة البيضاء: https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf اشتر KITNET الآن!

توكنوميكس KITNET TOKEN (KITNET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KITNET TOKEN (KITNET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 82.43K $ 82.43K $ 82.43K إجمالي العرض: $ 902.12M $ 902.12M $ 902.12M العرض المتداول: $ 202.12M $ 202.12M $ 202.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 367.91K $ 367.91K $ 367.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00093837 $ 0.00093837 $ 0.00093837 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0003948 $ 0.0003948 $ 0.0003948 السعر الحالي: $ 0.00040784 $ 0.00040784 $ 0.00040784 معرفة المزيد عن سعر KITNET TOKEN (KITNET)

توكنوميكس KITNET TOKEN (KITNET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KITNET TOKEN (KITNET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KITNET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KITNET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KITNET، استكشف السعر المباشر لتوكن KITNET!

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