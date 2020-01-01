توكنوميكس King Kovu (LAZY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول King Kovu (LAZY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات King Kovu (LAZY) $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. الموقع الرسمي: https://lazyonbase.com اشتر LAZY الآن!

توكنوميكس King Kovu (LAZY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار King Kovu (LAZY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 113.96K $ 113.96K $ 113.96K إجمالي العرض: $ 20.40M $ 20.40M $ 20.40M العرض المتداول: $ 9.86M $ 9.86M $ 9.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 235.81K $ 235.81K $ 235.81K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01783687 $ 0.01783687 $ 0.01783687 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00484901 $ 0.00484901 $ 0.00484901 السعر الحالي: $ 0.01156142 $ 0.01156142 $ 0.01156142 معرفة المزيد عن سعر King Kovu (LAZY)

توكنوميكس King Kovu (LAZY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس King Kovu (LAZY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LAZY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LAZY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LAZY، استكشف السعر المباشر لتوكن LAZY!

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