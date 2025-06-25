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سعر King Kovu (LAZY) المباشر لليوم هو USD 0.01598503 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 160.73K . يتم تحديث سعر LAZY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق King Kovu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر King Kovu خلال اليوم هو +14.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.04M

أداء سعر King Kovu (LAZY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر King Kovu مقابل USD هو $ +0.00201788 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر King Kovu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر King Kovu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر King Kovu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00201788 +14.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر King Kovu (LAZY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر King Kovu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01396715$ 0.01396715 $ 0.01396715 24 ساعة مرتفع $ 0.01600367$ 0.01600367 $ 0.01600367 عالية طوال الوقت $ 0.01783687$ 0.01783687 $ 0.01783687 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +14.45% تغير السعر (7 أيام) +46.44%

معلومات سوق King Kovu (LAZY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: