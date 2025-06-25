سعر King Kovu (LAZY)
سعر King Kovu (LAZY) المباشر لليوم هو USD 0.01598503. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 160.73K. يتم تحديث سعر LAZY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق King Kovu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر King Kovu خلال اليوم هو +14.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.04M
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خلال اليوم، كان سعر King Kovu مقابل USD هو $ +0.00201788 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر King Kovu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر King Kovu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر King Kovu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00201788
|+14.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر King Kovu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+14.45%
+46.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.
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