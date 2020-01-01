توكنوميكس Kelp Gain (AGETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kelp Gain (AGETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kelp Gain (AGETH) KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort. الموقع الرسمي: https://kelpdao.xyz/gain/ اشتر AGETH الآن!

توكنوميكس Kelp Gain (AGETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kelp Gain (AGETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 76.72M $ 76.72M $ 76.72M إجمالي العرض: $ 19.93K $ 19.93K $ 19.93K العرض المتداول: $ 19.93K $ 19.93K $ 19.93K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 76.72M $ 76.72M $ 76.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,184.77 $ 4,184.77 $ 4,184.77 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,430.83 $ 1,430.83 $ 1,430.83 السعر الحالي: $ 3,848.22 $ 3,848.22 $ 3,848.22 معرفة المزيد عن سعر Kelp Gain (AGETH)

توكنوميكس Kelp Gain (AGETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kelp Gain (AGETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AGETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AGETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AGETH، استكشف السعر المباشر لتوكن AGETH!

توقعات سعر AGETH هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه AGETH؟ تجمع صفحة توقعات أسعار AGETH الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر AGETH الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!