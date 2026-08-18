سعر Kalijo اليوم

السعر المباشر لمشروع Kalijo (SEED) اليوم هو $ 0.01688398، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEED الحالي إلى USD هو $ 0.01688398 لكل SEED.

يحتل Kalijo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,241، مع عرض متداول قدره 1.85M SEED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEED بين $ 0.01688361 (أدنى) و$ 0.01712876 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.45، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01688361.

على المدى القصير، تحرك SEED بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.35.

معلومات سوق Kalijo (SEED)

القيمة السوقية $ 31.24K$ 31.24K $ 31.24K الحجم (24 ساعة) $ 4.35$ 4.35 $ 4.35 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 102.12K$ 102.12K $ 102.12K إمداد دورة التداول 1.85M 1.85M 1.85M إجمالي العرض 6,048,043.0 6,048,043.0 6,048,043.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kalijo هي $ 31.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.35. العرض المتداول لـ SEED يبلغ 1.85M، مع إجمالي عرض 6048043.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 102.12K.