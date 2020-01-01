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أعلى نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Kalijo
Kalijo
SEED
$ 0,01688398
0,00%
--
-2,91%
$ 31,24K
$ 4,35

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $31.24K.
ما هو التوكن نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر SEED أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات الشائعة SEED. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات حوالي $31.24K. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام زيليكا الإلكتروني لإدارة المركبات ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.