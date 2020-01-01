توكنوميكس Kabila (KBL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kabila (KBL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kabila (KBL) Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.kabila.app الوثيقة البيضاء: https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf اشتر KBL الآن!

توكنوميكس Kabila (KBL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kabila (KBL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 211.78M $ 211.78M $ 211.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03464478 $ 0.03464478 $ 0.03464478 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.007222 $ 0.007222 $ 0.007222 السعر الحالي: $ 0.00870742 $ 0.00870742 $ 0.00870742 معرفة المزيد عن سعر Kabila (KBL)

توكنوميكس Kabila (KBL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kabila (KBL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KBL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KBL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KBL، استكشف السعر المباشر لتوكن KBL!

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