توكنوميكس Junkcoin (JKC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Junkcoin (JKC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Junkcoin (JKC) Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community! الموقع الرسمي: https://junk-coin.com/ الوثيقة البيضاء: https://junk-coin.com/junkenomics/ اشتر JKC الآن!

توكنوميكس Junkcoin (JKC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Junkcoin (JKC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 704.98K $ 704.98K $ 704.98K إجمالي العرض: $ 19.76M $ 19.76M $ 19.76M العرض المتداول: $ 19.76M $ 19.76M $ 19.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 704.98K $ 704.98K $ 704.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.747856 $ 0.747856 $ 0.747856 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02020314 $ 0.02020314 $ 0.02020314 السعر الحالي: $ 0.03563076 $ 0.03563076 $ 0.03563076 معرفة المزيد عن سعر Junkcoin (JKC)

توكنوميكس Junkcoin (JKC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Junkcoin (JKC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JKC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JKC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JKC، استكشف السعر المباشر لتوكن JKC!

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