توكنوميكس JumpToken (JMPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول JumpToken (JMPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات JumpToken (JMPT) JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance. الموقع الرسمي: https://www.jumptask.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.jumptask.io/whitepaper/jumptask-whitepaper اشتر JMPT الآن!

توكنوميكس JumpToken (JMPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار JumpToken (JMPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.84M $ 15.84M $ 15.84M إجمالي العرض: $ 30.79M $ 30.79M $ 30.79M العرض المتداول: $ 14.27M $ 14.27M $ 14.27M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 34.18M $ 34.18M $ 34.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.837458 $ 0.837458 $ 0.837458 السعر الحالي: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 معرفة المزيد عن سعر JumpToken (JMPT)

توكنوميكس JumpToken (JMPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس JumpToken (JMPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JMPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JMPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JMPT، استكشف السعر المباشر لتوكن JMPT!

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