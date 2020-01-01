توكنوميكس Joule (JOULE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Joule (JOULE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Joule (JOULE) Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing. الموقع الرسمي: https://kinetic.market الوثيقة البيضاء: https://docs.kinetic.market/ اشتر JOULE الآن!

توكنوميكس Joule (JOULE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Joule (JOULE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M إجمالي العرض: $ 685.66M $ 685.66M $ 685.66M العرض المتداول: $ 679.65M $ 679.65M $ 679.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.067035 $ 0.067035 $ 0.067035 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00381682 $ 0.00381682 $ 0.00381682 السعر الحالي: $ 0.00477491 $ 0.00477491 $ 0.00477491 معرفة المزيد عن سعر Joule (JOULE)

توكنوميكس Joule (JOULE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Joule (JOULE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JOULE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JOULE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JOULE، استكشف السعر المباشر لتوكن JOULE!

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