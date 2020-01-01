توكنوميكس JETT CRYPTO (JETT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول JETT CRYPTO (JETT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات JETT CRYPTO (JETT) Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone. الموقع الرسمي: https://jettcrypto.in/ الوثيقة البيضاء: https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf اشتر JETT الآن!

توكنوميكس JETT CRYPTO (JETT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار JETT CRYPTO (JETT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.37M $ 19.37M $ 19.37M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.099948 $ 0.099948 $ 0.099948 السعر الحالي: $ 0.193653 $ 0.193653 $ 0.193653 معرفة المزيد عن سعر JETT CRYPTO (JETT)

توكنوميكس JETT CRYPTO (JETT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس JETT CRYPTO (JETT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JETT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JETT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JETT، استكشف السعر المباشر لتوكن JETT!

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