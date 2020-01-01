توكنوميكس Internet Doge (IDOGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Internet Doge (IDOGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Internet Doge (IDOGE) iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community. الموقع الرسمي: https://idoge.org/ اشتر IDOGE الآن!

توكنوميكس Internet Doge (IDOGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Internet Doge (IDOGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 700.93K $ 700.93K $ 700.93K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 700.93K $ 700.93K $ 700.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.84 $ 2.84 $ 2.84 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.313444 $ 0.313444 $ 0.313444 السعر الحالي: $ 0.703351 $ 0.703351 $ 0.703351 معرفة المزيد عن سعر Internet Doge (IDOGE)

توكنوميكس Internet Doge (IDOGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Internet Doge (IDOGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IDOGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IDOGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IDOGE، استكشف السعر المباشر لتوكن IDOGE!

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