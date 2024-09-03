توكنوميكس Inbred Cat (INBRED) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Inbred Cat (INBRED)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Inbred Cat (INBRED) the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. الموقع الرسمي: http://inbredcatonsol.com/ اشتر INBRED الآن!

توكنوميكس Inbred Cat (INBRED) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Inbred Cat (INBRED)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 387.78K $ 387.78K $ 387.78K إجمالي العرض: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M العرض المتداول: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 387.78K $ 387.78K $ 387.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00385518 $ 0.00385518 $ 0.00385518 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00039195 $ 0.00039195 $ 0.00039195 معرفة المزيد عن سعر Inbred Cat (INBRED)

توكنوميكس Inbred Cat (INBRED): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Inbred Cat (INBRED) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INBRED التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INBRED التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INBRED، استكشف السعر المباشر لتوكن INBRED!

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