توكنوميكس Impossible Finance Launchpad (IDIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Impossible Finance Launchpad (IDIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Impossible Finance Launchpad (IDIA) Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. الموقع الرسمي: https://impossible.finance/ اشتر IDIA الآن!

توكنوميكس Impossible Finance Launchpad (IDIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Impossible Finance Launchpad (IDIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.18M $ 18.18M $ 18.18M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 748.39M $ 748.39M $ 748.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 24.29M $ 24.29M $ 24.29M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0088129 $ 0.0088129 $ 0.0088129 السعر الحالي: $ 0.0242913 $ 0.0242913 $ 0.0242913 معرفة المزيد عن سعر Impossible Finance Launchpad (IDIA)

توكنوميكس Impossible Finance Launchpad (IDIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Impossible Finance Launchpad (IDIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IDIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IDIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IDIA، استكشف السعر المباشر لتوكن IDIA!

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