توكنوميكس Idexo (IDO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Idexo (IDO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Idexo (IDO) Idexo has built a cross-chain NFT API that anyone can use to build NFTs and Marketplaces into their applications in just a few lines of code and a simplified economic model that enables transactions to happen with just an API key rather than a blockchain wallet and with stable pricing for methods on different chains such as Arweave, Avalanche, BSC, Ethereum and Polygon with more in the pipeline. This is especially useful for games and web applications and yet has broad use cases across many different industries and great appeal to the vast majority of developers who have yet to adopt blockchain. Idexo used its own platform to create novel innovations such as letting users mint NFTs on Twitter and Telegram with simple commands. These growth hacks led to rapid growth of the idexo Community to 30K on Telegram and 16K on Twitter in a few short months. Idexo has since turned this into a product called the Community Development Kit that any project can use to growth their user base with NFT-based programs. Idexo has recently signed its first CDK customer and has many more interested. الموقع الرسمي: https://idexo.com اشتر IDO الآن!

توكنوميكس Idexo (IDO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Idexo (IDO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 82.00M $ 82.00M $ 82.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.644117 $ 0.644117 $ 0.644117 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00220203 $ 0.00220203 $ 0.00220203 السعر الحالي: $ 0.03384615 $ 0.03384615 $ 0.03384615 معرفة المزيد عن سعر Idexo (IDO)

توكنوميكس Idexo (IDO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Idexo (IDO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IDO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IDO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IDO، استكشف السعر المباشر لتوكن IDO!

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