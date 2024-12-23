احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IDO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IDO.

سعر Idexo (IDO) المباشر لليوم هو USD 0.02227857 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.72M . يتم تحديث سعر IDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Idexo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.50K - تغيير سعر Idexo خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 77.10M

أداء سعر Idexo (IDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Idexo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Idexo مقابل USD هو $ +0.0002592133 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Idexo مقابل USD هو $ -0.0057674494 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Idexo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ +0.0002592133 +1.16% 60 يوم $ -0.0057674494 -25.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Idexo (IDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Idexo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02213352$ 0.02213352 $ 0.02213352 24 ساعة مرتفع $ 0.02233349$ 0.02233349 $ 0.02233349 عالية طوال الوقت $ 0.644117$ 0.644117 $ 0.644117 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.30%

معلومات سوق Idexo (IDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: