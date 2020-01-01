توكنوميكس iCommunity (ICOM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول iCommunity (ICOM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات iCommunity (ICOM) iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem. الموقع الرسمي: https://icommunity.io/icom/en/ الوثيقة البيضاء: https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/ اشتر ICOM الآن!

توكنوميكس iCommunity (ICOM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار iCommunity (ICOM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 309.30K $ 309.30K $ 309.30K إجمالي العرض: $ 97.80M $ 97.80M $ 97.80M العرض المتداول: $ 60.30M $ 60.30M $ 60.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 501.65K $ 501.65K $ 501.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 14.34 $ 14.34 $ 14.34 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00512931 $ 0.00512931 $ 0.00512931 معرفة المزيد عن سعر iCommunity (ICOM)

توكنوميكس iCommunity (ICOM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس iCommunity (ICOM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ICOM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ICOM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ICOM، استكشف السعر المباشر لتوكن ICOM!

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