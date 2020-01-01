توكنوميكس iBTC Network (IBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول iBTC Network (IBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات iBTC Network (IBTC) iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. الموقع الرسمي: https://www.ibtc.network/ اشتر IBTC الآن!

توكنوميكس iBTC Network (IBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار iBTC Network (IBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M إجمالي العرض: $ 35.58 $ 35.58 $ 35.58 العرض المتداول: $ 35.58 $ 35.58 $ 35.58 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 656,686 $ 656,686 $ 656,686 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 49,611 $ 49,611 $ 49,611 السعر الحالي: $ 115,398 $ 115,398 $ 115,398 معرفة المزيد عن سعر iBTC Network (IBTC)

توكنوميكس iBTC Network (IBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس iBTC Network (IBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن IBTC!

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