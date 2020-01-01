توكنوميكس iAgent Protocol ($AGNT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول iAgent Protocol ($AGNT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات iAgent Protocol ($AGNT) We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers. الموقع الرسمي: https://www.iagentpro.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.iagentpro.com اشتر $AGNT الآن!

توكنوميكس iAgent Protocol ($AGNT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار iAgent Protocol ($AGNT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 273.31K $ 273.31K $ 273.31K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 180.14M $ 180.14M $ 180.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02863566 $ 0.02863566 $ 0.02863566 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00151722 $ 0.00151722 $ 0.00151722 معرفة المزيد عن سعر iAgent Protocol ($AGNT)

توكنوميكس iAgent Protocol ($AGNT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس iAgent Protocol ($AGNT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $AGNT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $AGNT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $AGNT، استكشف السعر المباشر لتوكن $AGNT!

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