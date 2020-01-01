توكنوميكس I MADE IT UP (SOURCE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول I MADE IT UP (SOURCE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات I MADE IT UP (SOURCE) $SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up الموقع الرسمي: http://misinformation.cloud/ اشتر SOURCE الآن!

توكنوميكس I MADE IT UP (SOURCE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار I MADE IT UP (SOURCE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 251.72K $ 251.72K $ 251.72K إجمالي العرض: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M العرض المتداول: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 251.72K $ 251.72K $ 251.72K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00343624 $ 0.00343624 $ 0.00343624 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00025186 $ 0.00025186 $ 0.00025186 معرفة المزيد عن سعر I MADE IT UP (SOURCE)

توكنوميكس I MADE IT UP (SOURCE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس I MADE IT UP (SOURCE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOURCE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOURCE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOURCE، استكشف السعر المباشر لتوكن SOURCE!

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